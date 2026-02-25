Rottweiler attackierte am Spielplatz Kindergruppe

Betreuerin „nachgeschleift“

Die Schülerinnen und Schüler waren am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit Betreuern am benachbarten Schulertal-Spielplatz, als sich ein Rottweiler, den seine Besitzerin (52) an der Leine Gassi führte, plötzlich losriss. „Eine Betreuerin reagierte sofort und griff nach der Leine, die der Hund im Lauf hinter sich herzog“, weiß Hagendorf. Zwar konnte die Frau die Leine noch erwischen, doch der Rottweiler schleifte sie hinter sich her und sie konnte den Hundeangriff nicht mehr stoppen.