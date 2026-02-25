Vorteilswelt
Mutige Betreuerin

Rottweiler attackierte am Spielplatz Kindergruppe

Oberösterreich
25.02.2026 16:15
Hier griff der Rottweiler eine Gruppe Hortkinder an.
Hier griff der Rottweiler eine Gruppe Hortkinder an.(Bild: Krone KREATIV/© Horst Einöder/ Flashpictures Stock Adobe)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Traumatisches Erlebnis für eine Gruppe von Schülern in Oberösterreich: Ein Rottweiler, der sich losgerissen hatte, ging auf die Hortkinder los, die auf einem Spielplatz ihre Freizeit verbrachten. Ein Kind kam ins Spital, den mutigen Betreuerinnen ist es wohl zu verdanken, dass nicht noch mehr passierte.

„Wir tun alles, was möglich ist, damit dieser Vorfall bei den Schülern aufgearbeitet wird und keine negativen Folgen hat“ – Daniel Hagendorf, Leiter des Kinder- und Jugend-Service in Linz, hat das Kriseninterventionsteam in den Hort der Römerbergschule geschickt, nachdem eine Hortgruppe Ziel einer Hundeattacke geworden war.

Betreuerin „nachgeschleift“
Die Schülerinnen und Schüler waren am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit Betreuern am benachbarten Schulertal-Spielplatz, als sich ein Rottweiler, den seine Besitzerin (52) an der Leine Gassi führte, plötzlich losriss. „Eine Betreuerin reagierte sofort und griff nach der Leine, die der Hund im Lauf hinter sich herzog“, weiß Hagendorf. Zwar konnte die Frau die Leine noch erwischen, doch der Rottweiler schleifte sie hinter sich her und sie konnte den Hundeangriff nicht mehr stoppen.

Auf zwei Kinder gestürzt
Der Rottweiler stürzte sich auf zwei Kinder – ein Mädchen (8) und einen Buben (9) – und biss dem Schüler ins Bein. Die Betreuerinnen gingen dazwischen und zerrten den Hund von den Kindern weg. Laut Polizeibericht brachte die Besitzerin ihr Tier dann wieder unter Kontrolle. Während das Mädchen unverletzt blieb, musste der Bub im Spital versorgt werden.

Bitte um rasche Kontrolle
„Die Halterin wird wegen Körperverletzung angezeigt“, bestätigt die Polizei. Beim Magistrat Linz wird zudem wegen des Hundehaltegesetzes ermittelt. „Da der Hund in der Nähe der Schule gehalten wird, ist es wichtig, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Daher haben wir die Kollegen gebeten, rasch die Haltungsbedingungen zu kontrollieren“, sagt Hagendorf.

Zitat Icon

Wir stellen es den Kindern jetzt natürlich frei, auf den Spielplatz mitzugehen oder im Hortgarten zu bleiben.

Daniel Hagendorf, Leiter des Kinder- und Jugend-Service in Linz

Abnahme des Hundes möglich
Besorgte Eltern haben der „Krone“ erzählt, dass der Rottweiler schon mehrfach durch aggressives Verhalten – allerdings im eingezäunten Grundstück – negativ aufgefallen war. Nach der Bissattacke ist neben Auflagen wie der Maulkorbpflicht sogar die behördliche Abnahme des Tiers möglich.

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist alles

„Mein Hund tut nichts“ – das Vertrauen von Hundebesitzern in ihre Tiere ist wichtig, aber am Ende des Tages ist Vertrauen zwar gut, aber Kontrolle alles!

Frauchen und Herrchen sollten – auch beim bravsten Bello – immer darauf eingestellt sein, dass der vierbeinige Liebling aus irgendeinem Grund „nicht nur spielen“ will. Was den Rottweiler beim Angriff am Spielplatz in Linz „getriggert“ hat, ist unbekannt, aber auch unerheblich.

(Bild: Krone KREATIV, Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

Hundebesitzer müssen ihre Tiere stets im Griff haben – den kleinen „Fiffi“ wie den beißkräftigen „Killer“. Sonst sollte man sich eine Katze zulegen. Die tut sowieso, was sie will.

Oberösterreich
25.02.2026 16:15
Ähnliche Themen
