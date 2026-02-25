Mörder schoss auf Flucht mehrmals auf Polizisten

Angeklagte sind Mörder und internationale Räuber

Das Trio kennt sich seit Jahren. Alle sind vorbestraft. So wurde der 59-Jährige zu 18 Jahren Haft wegen Mordes an einem Sicherheitsmann in der Schweiz verurteilt. Auch der 55-Jährige fasste nach einem Banküberfall in den USA 2002 eine Freiheitsstrafe aus. Aber auch zahlreiche Einbruchsdiebstähle sollen auf das Konto der Kriminellen gehen. Wochenlang hat sich das Trio auf den Coup in Amstetten vorbereitet. Die Aussicht auf 1,5 Millionen Euro Beute wollte schließlich akribisch geplant sein. Schlussendlich wurden es 50 Euro. Der Prozess wegen schweren Raubes und versuchten Mordes wurde vertagt.