Strache-Prozess verschoben: Kann er erneut siegen?

Noch nach Rücktritt zur Auszahlung urgiert

Zusammen mit einem Parteikollegen und gleichzeitig Rechtsanwalt habe der spätere Vizekanzler eine schriftliche Vereinbarung zwischen ihm und der FPÖ Wien aufgesetzt. Der Inhalt: Ob tot oder lebendig, Strache wäre die bezugsberechtigte Person der Lebensversicherung gewesen. Und dabei ging es immerhin um eine stolze Summe und zwar um 902.423,95 Euro, die er im Oktober 2027 ausbezahlt bekommen hätte.