Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

10 Jahre Haft drohen

Strache-Prozess verschoben: Kann er erneut siegen?

Wien
25.02.2026 15:38
Bis jetzt hat HC Strache jeden Prozess für sich entschieden – auch den Berufungsprozess vor dem ...
Bis jetzt hat HC Strache jeden Prozess für sich entschieden – auch den Berufungsprozess vor dem Obersten Gerichtshof (OGH). Jetzt heißt es wieder abwarten.(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Sophie Pratschner
Porträt von krone.at
Von Sophie Pratschner und krone.at

Der erste Prozesstag gegen den früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in der sogenannten Spesencausa um eine Lebensversicherung muss wegen eines Zuständigkeitswechsels verschoben werden. Der Vorwurf: Strache soll versucht haben, über die FPÖ 902.000 Euro zu veruntreuen. In einer Lebensversicherung soll er sowohl beim Er- als auch Ableben begünstigt gewesen sein.

0 Kommentare

Man kann wahrscheinlich schon von einem gewohnten Umfeld für Heinz-Christian Strache sprechen – das Wiener Landl. In dem er am kommenden Montag, den 2. März, wieder hätte vorstellig werden müssen. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhob nach jahrelangen Ermittlungen Anklage wegen Untreue gegen den ehemaligen Vizekanzler. Im Kern geht es bei dem Vorwurf um eine Lebensversicherung.

Der Grund für den Prozessaufschub sei laut einer Sprecherin des Landesgerichts Wien ein „Zuständigkeitswechsel“. Einen neuen Termin für die ursprünglich auf vier Tage anberaumte Verhandlung gibt es noch nicht.

„Die FPÖ Wien schloss 2007 eine Lebensversicherung auf zehn Jahre ab, als versicherte Person wurde Heinz-Christian Strache als Landesparteiobmann eingesetzt“, heißt es. Laut WKStA ausgemacht: Sollte Strache unerwartet ableben, werde seiner Familie die Summe aus der Lebensversicherung ausgezahlt. Sonst sei nur die FPÖ Wien bezugsberechtigt gewesen. Das habe der damalige Obmann jedoch 2014 ändern wollen.

In den beiden letzten Prozessen bekam der Ex-FPÖ-Chef jeweils einen Freispruch.
In den beiden letzten Prozessen bekam der Ex-FPÖ-Chef jeweils einen Freispruch.(Bild: AFP/ALEX HALADA)

Noch nach Rücktritt zur Auszahlung urgiert
Zusammen mit einem Parteikollegen und gleichzeitig Rechtsanwalt habe der spätere Vizekanzler eine schriftliche Vereinbarung zwischen ihm und der FPÖ Wien aufgesetzt. Der Inhalt: Ob tot oder lebendig, Strache wäre die bezugsberechtigte Person der Lebensversicherung gewesen. Und dabei ging es immerhin um eine stolze Summe und zwar um 902.423,95 Euro, die er im Oktober 2027 ausbezahlt bekommen hätte.

Noch 2019 – schon nach seinem Rücktritt anlässlich der „Ibiza-Affäre“ – habe der ehemalige Vizekanzler laut Korruptionsjägern weiterhin diverse FPÖ-Mitglieder gebeten, die Prämie an ihn auszahlen zu lassen – damals waren 830.000 Euro im Pott. Ohne Erfolg. Laut WKStA blieb es da also bei der versuchten Bestimmung zur Untreue.

Ex-FPÖ-Obmann beharrt vehement auf Unschuld
Vier Verhandlungstage muss sich Heinz-Christian Strache in Summe am Wiener Landl stellen. Zusammen mit jenem Anwalt, der die schriftliche Vereinbarung aufgesetzt haben soll. Zehn Jahre Haft drohen beiden Angeklagten.

Lesen Sie auch:
Heinz-Christian Strache soll versucht haben, sich eine Prämie einer durch die Wiener FPÖ ...
Vorwurf der Untreue
Spesencausa: Strache steht im März vor Gericht
27.01.2026
Brisantes Justizjahr
Von Benko bis Strache: Diese Prozesse erwarten uns
06.01.2026
Spendenflut
Nach Strache-Klage: Seniorin hilft kranken Kindern
28.10.2025

Strache positioniert sich im Vorfeld des Prozesses klar: Er habe sich „zu keinem Zeitpunkt“ ein strafbares Verhalten zuschulden kommen lassen, erklärte der Ex-FPÖ-Chef. Namhafte Zeugen, wie der Landesparteiobmann der Wiener FPÖ Dominik Nepp und Nationalsratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch sollen zur Wahrheitsfindung beitragen.

Laut Strache soll es ganz anders gelaufen sein: Die Lebensversicherung sei bereits 2001 für seinen Obmannvorgänger beschlossen, abgeschlossen und anschließend auf Antrag des Vorgängers in zwei Phasen „ordnungsgemäß“ auf Strache als nachfolgenden Parteiobmann übertragen und weitergeführt worden.

Freispruch in zwei Prozessen
Nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos 2019 gab es Ermittlungen in diversen Causen. In zwei Punkten kam es bisher zu Anklagen und letztlich Freisprüchen. Beim Prikraf-Prozess ging es um vermuteten Gesetzeskauf in Zusammenhang mit einer Privatklinik. Strache und ein Mitangeklagter waren in erster Instanz zunächst zu bedingten Haftstrafen verurteilt, dann aber nach Aufhebung des Ersturteils in einem neuen Verfahren freigesprochen worden.

Auch der Fall um vermeintliche Spenden an einen FPÖ-nahen Verein für einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag endete mit einem Freispruch für den früheren Vizekanzler. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt auch in weiteren Strängen der Spesenaffäre.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
25.02.2026 15:38
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 14°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
5° / 14°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
4° / 14°
Symbol heiter

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
193.238 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.219 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
136.485 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1049 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Wien
10 Jahre Haft drohen
Strache-Prozess verschoben: Kann er erneut siegen?
Für 20 Millionen:
Wien baut in diesem Jahr Radwege in Leichtbauweise
Drei Jahre Gefängnis
Kot-Attacken auf Frauen: „Tagelang Geruch in Nase“
In Brust gerammt
Junge Frau attackiert Bekannten mit Klappmesser
Hinweise erbeten!
Vermummtes Duo überfiel gleich zwei Tankstellen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf