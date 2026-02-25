Endi Kingley: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr!“

Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley schreibt eine noch mögliche Qualifikation für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) ab! Grund: Der Oberösterreicher hat immer noch Probleme am Sprunggelenk am rechten Fuß: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr!“
Kingley, der im Vorjahr bei der Freiluft-WM in Tokio als Neunter und mit seinen zweimal erzielten ÖLV-Rekorden von 16,85 m für Furore gesorgt hatte, tritt zwar noch am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in der Sport Arena Wien an – allerdings springt er da mit dem „falschen“ Fuß und kann noch dazu nicht mit vollem Anlauf springen. „Ich werde eher nur zehn Schritte machen. Mal schauen, wir wollen nichts übertreiben!“ Neben dem Dreisprung startet er auch im Weitsprung, wo er natürlich auch mit dem „falschen“ Fuß abspringen muss. Sicher tritt er nur seinem Verein Zehnkampf-Union Linz zuliebe an.
Heuer bisher nur zwei Meetings
Unter diesen Bedingungen ist natürlich nicht mehr an eine Teilnahme an der Hallen-WM zu denken. Bisher hatte er heuer in der Halle nur zwei Wettkämpfe bestritten (16,16 in Lyon und 15,94 in Miramas), daher liegt er im derzeitigen Qualifikations-Ranking für die WM nur auf dem 40. Platz. Nur 16 Dreispringer sind bei der WM in Polen zugelassen.
Aber ohnehin hatte Kingley, der ja auch im Vorjahr in der Diamond League zweimal Sechster geworden war (in Monaco und in Zürich), schon im Dezember gesagt, dass 2026 all sein Fokus auf der Freiluft-Saison mit der EM in Birmingham im August liege. Jetzt heißt es also für ihn, die Verletzung ganz auszukurieren und dann die gezielte Vorbereitung auf den Sommer zu starten.
Fix bisher nur ein Duo
Aus Österreich ist bisher nur ein Duo fix qualifiziert für die Hallen-WM: Enzo Diesl (7,60) und Karin Strametz (8,02) haben jeweils über 60 m Hürden das Direkt-Limit für die Titelkämpfe in Polen erbracht. Bei den Frauen liegen momentan Isabel Posch (60 m), Susanne Gogl-Walli (400 m) und Caroline Bredlinger (800 m) auf einem erforderlichen Platz im Qualifikations-Ranking.
Bereits am Dienstag hatte Raphael Pallitsch, der über 1500 m eine gute WM-Chance gehabt hätte, aus gesundheitlichen Gründen seine Hallen-Saison beendet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.