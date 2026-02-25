Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sprunggelenksprobleme

Endi Kingley: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr!“

Sport-Mix
25.02.2026 16:15
Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: Thomas Windestam)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley schreibt eine noch mögliche Qualifikation für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22. März) ab! Grund: Der Oberösterreicher hat immer noch Probleme am Sprunggelenk am rechten Fuß: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr!“

0 Kommentare

Kingley, der im Vorjahr bei der Freiluft-WM in Tokio als Neunter und mit seinen zweimal erzielten ÖLV-Rekorden von 16,85 m für Furore gesorgt hatte, tritt zwar noch am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in der Sport Arena Wien an – allerdings springt er da mit dem „falschen“ Fuß und kann noch dazu nicht mit vollem Anlauf springen. „Ich werde eher nur zehn Schritte machen. Mal schauen, wir wollen nichts übertreiben!“ Neben dem Dreisprung startet er auch im Weitsprung, wo er natürlich auch mit dem „falschen“ Fuß abspringen muss. Sicher tritt er nur seinem Verein Zehnkampf-Union Linz zuliebe an.

Heuer bisher nur zwei Meetings
Unter diesen Bedingungen ist natürlich nicht mehr an eine Teilnahme an der Hallen-WM zu denken. Bisher hatte er heuer in der Halle nur zwei Wettkämpfe bestritten (16,16 in Lyon und 15,94 in Miramas), daher liegt er im derzeitigen Qualifikations-Ranking für die WM nur auf dem 40. Platz. Nur 16 Dreispringer sind bei der WM in Polen zugelassen.

Endiorass Kingley
Endiorass Kingley(Bild: jared_photo)

Aber ohnehin hatte Kingley, der ja auch im Vorjahr in der Diamond League zweimal Sechster geworden war (in Monaco und in Zürich), schon im Dezember gesagt, dass 2026 all sein Fokus auf der Freiluft-Saison mit der EM in Birmingham im August liege. Jetzt heißt es also für ihn, die Verletzung ganz auszukurieren und dann die gezielte Vorbereitung auf den Sommer zu starten.

Fix bisher nur ein Duo
Aus Österreich ist bisher nur ein Duo fix qualifiziert für die Hallen-WM: Enzo Diesl (7,60) und Karin Strametz (8,02) haben jeweils über 60 m Hürden das Direkt-Limit für die Titelkämpfe in Polen erbracht. Bei den Frauen liegen momentan Isabel Posch (60 m), Susanne Gogl-Walli (400 m) und Caroline Bredlinger (800 m) auf einem erforderlichen Platz im Qualifikations-Ranking.

Bereits am Dienstag hatte Raphael Pallitsch, der über 1500 m eine gute WM-Chance gehabt hätte, aus gesundheitlichen Gründen seine Hallen-Saison beendet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
25.02.2026 16:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
193.752 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.543 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
138.162 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2040 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1232 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1071 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Sport-Mix
Sprunggelenksprobleme
Endi Kingley: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr!“
Motto: „Here for more“
38. ASICS Österreichischer Frauenlauf am 31. Mai
Krone Plus Logo
Titelhamster Nusterer:
„So muss er sich nicht anhören, wie gut Papa war“
Kann böse enden
Radprofi bleibt nach Sturz unentdeckt liegen
Krone Plus Logo
Über 70 Todesopfer
„Ein dunkler Schatten liegt über unserem Land“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf