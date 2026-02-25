Endi Kingley: „Die Hallen-WM ist kein Thema mehr!“

Kingley, der im Vorjahr bei der Freiluft-WM in Tokio als Neunter und mit seinen zweimal erzielten ÖLV-Rekorden von 16,85 m für Furore gesorgt hatte, tritt zwar noch am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in der Sport Arena Wien an – allerdings springt er da mit dem „falschen“ Fuß und kann noch dazu nicht mit vollem Anlauf springen. „Ich werde eher nur zehn Schritte machen. Mal schauen, wir wollen nichts übertreiben!“ Neben dem Dreisprung startet er auch im Weitsprung, wo er natürlich auch mit dem „falschen“ Fuß abspringen muss. Sicher tritt er nur seinem Verein Zehnkampf-Union Linz zuliebe an.