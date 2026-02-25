Aus für Saubermacher
Fans geschockt: USA schicken Mr. Proper in Pension
Er hat Generationen beim Putzen begleitet – muskelbepackt, immer mit einem Lächeln im Gesicht und stets makellos in Weiß: Nun verabschiedet sich eine der bekanntesten Werbefiguren der Welt. Nach 68 Jahren wird das Reinigungs-Maskottchen Mr. Clean – bei uns als Mr. Proper bekannt – in Pension geschickt. Was hinter dem überraschenden Schritt steckt, sorgt für Spekulationen.
Die Figur verkündete ihren Abschied über die offizielle Instagram-Seite der Marke. In dem Video steht Mr. Clean hinter einem Rednerpult, trägt Sonnenbrille und Hawaiihemd – sein klassisches weißes Outfit scheint Vergangenheit zu sein.
Ein eingeblendeter Schriftzug verkündet: „Breaking News: Mr. Clean Announces Retirement“. Ein Sprecher erklärte gegenüber der „New York Times“: „Nach einer Karriere ohne Flecken ist er bereit für neue Abenteuer.“
Verabschiedet sich in neues Hobby
Einen Tag später folgte ein weiterer Hinweis: In einem Screenshot einer iPhone-Notiz-App heißt es: „Ich verabschiede mich aus der Welt des Putzens, um neuen Hobbys nachzugehen.“ Unterzeichnet ist die Nachricht mit „Veritably“ – laut Unternehmen der Vorname der Figur.
Auch „USA Today“ berichtet über den Schritt und zitiert aus einer Ankündigung vom 18. Februar, in der Mr. Proper erklärt, er hänge „seine weißen Sachen an den Nagel“ und nehme sich eine wohlverdiente Auszeit. Zugleich betont die Marke, dass sich an Verpackung und Markenname nichts ändern werde. Die Produkte bleiben also unverändert im Handel erhältlich.
Wie geht es nun weiter?
Hinter der Marke steht der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble, der unter anderem auch Bounty-Küchenrollen und Tide-Waschmittel produziert. Eine Sprecherin erklärte der „New York Times“, dass keine Änderungen an der Verpackung geplant seien. Laut „USA Today“ steht der „Ruhestand“ zudem im Zusammenhang mit einer angekündigten Mitteilung am 4. März. Details dazu sind bislang nicht bekannt.
Sagt nach 68 Jahren Adieu
Erstmals entwickelt wurde die Figur Mitte der 1950er-Jahre. Procter & Gamble beauftragte den Werbegrafiker Richard Black damit, ein Maskottchen für einen neuen Haushaltsreiniger auf Waschmittelbasis zu entwerfen. Die Idee: ein kahlköpfiger Mann mit Anspielung auf die Kräfte eines Flaschengeists, der „wie durch Magie“ reinigt. Black zeichnete zwei Varianten – eine mit Nasenring, eine mit Ohrring. Das Unternehmen entschied sich für die Version mit Ohrring. Seit der Markteinführung 1958 ist die Figur das Gesicht der Marke.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Sortiment ausgebaut – von Allzweckreinigern in verschiedenen Düften bis hin zu „Magic Eraser“-Schwämmen und Reinigungsgeräten. 2017 sorgte Mr. Proper zudem mit einem viel beachteten Werbespot beim Super Bowl für Aufsehen.
Geschicktes Marketing oder echter Abschied?
Wie es nun weitergeht, ist offen. In Social-Media-Beiträgen deutete die Figur mögliche neue Rollen an – etwa als DJ, Snowboarder, Läufer, Koch oder Kletterer. „Niemand hat gesagt, dass Ruhestand langweilig sein muss“, heißt es in einem Posting. Ob ein Nachfolger geplant ist, bleibt unklar. Bereits vor rund zehn Jahren hatte die Marke ihre Werbefigur auf „verlängerten Urlaub“ geschickt und öffentlich nach einem neuen Mr. – oder auch Ms. oder Mrs. – Proper gesucht.
