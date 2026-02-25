Fans geschockt: USA schicken Mr. Proper in Pension

Sagt nach 68 Jahren Adieu

Erstmals entwickelt wurde die Figur Mitte der 1950er-Jahre. Procter & Gamble beauftragte den Werbegrafiker Richard Black damit, ein Maskottchen für einen neuen Haushaltsreiniger auf Waschmittelbasis zu entwerfen. Die Idee: ein kahlköpfiger Mann mit Anspielung auf die Kräfte eines Flaschengeists, der „wie durch Magie“ reinigt. Black zeichnete zwei Varianten – eine mit Nasenring, eine mit Ohrring. Das Unternehmen entschied sich für die Version mit Ohrring. Seit der Markteinführung 1958 ist die Figur das Gesicht der Marke.