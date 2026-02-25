Vorteilswelt
Fiese Lästereien

„Katze“ sortierte nach Abnehmerfolg Freunde aus

Society International
25.02.2026 16:00
Daniela Katzenberger will sich nach ihrem Fitness-Erfolg nicht von falschen Freunden ...
Daniela Katzenberger will sich nach ihrem Fitness-Erfolg nicht von falschen Freunden runterziehen lassen.(Bild: Rolf Vennenbernd / dpa / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Daniela Katzenberger hat zuletzt zwölf Kilo abgespeckt – und gleichzeitig einige Freundschaften aussortiert. Den Grund verriet die Kult-Blondine jetzt im Interview mit RTL. 

0 Kommentare

Die „Katze“ versorgt ihre Follower regelmäßig mit Einblicken in ihre Fitness-Routine. Doch nicht jeder ist angetan von diesem Content. „Viele Leute finden es komplett scheiße“, plauderte die 39-Jährige aus. Oft höre sie in letzter Zeit: „Du nervst mit deinem Fitnessscheiß! Ich kann damit nichts anfangen‘“, enthüllte die TV-Blondine im RTL-Interview.

„Besser dicker gefallen“
In den sozialen Medien erhalte sie sogar noch bösere Nachrichten, fuhr Katzenberger fort. Da heiße es unter anderem sogar: „Du hast mir besser dicker gefallen.“

Daniela Katzenberger will sich von falschen Freunden und Hass im Netz nicht runterziehen lassen.
Daniela Katzenberger will sich von falschen Freunden und Hass im Netz nicht runterziehen lassen.(Bild: Barbara Insinger / Action Press / picturedesk.com)

Doch nicht nur im Netz wird die TV-Ikone zur Zielscheibe von Bodyshaming. Auch aus ihrem Umfeld erhalte sie leider immer wieder spitze Kommentare statt Unterstützung, seufzte Katzenberger. 

Eine Freundin habe sogar hinter ihrem Rücken über ihren Gewichtsverlust gelästert. Sie habe das zufällig mitbekommen, erzählte die „Katze“ weiter – und sofort die Konsequenz daraus gezogen!

Freundin beim Lästern erwischt
Denn durch diesen Vorfall ihr sei klar geworden, dass manche Leute nicht mehr zu ihr passen. Auf falsche Freunde habe sie einfach keine Lust, erklärte sie: „Hat mich verletzt, aber die sind jetzt aussortiert.“

Für Daniela Katzenberger steht jedenfalls fest: Sie will den Sport nicht mehr in ihrem Leben missen. „Das verändert auch dein Mindset. Vielleicht auch, weil du selbstbewusster wirst, weil du dir auch vielleicht nicht mehr alles gefallen lässt“, erzählte der TV-Star. Man fühle sich dank Sport auf allen Ebenen stärker.

Society International
25.02.2026 16:00
