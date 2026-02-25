Italiens Metropole könnte Eishockeyliga bereichern

Klubname noch offen

Gleiches gilt beim Klubnamen. Wie genau der Auftritt der Italiener – die dann das dritte italienische Ligateam sein würden – aussehen soll, ist ebenfalls noch nicht fix. Am Ende hängt es aber auch an der aktuell bestehenden 13er-Liga. Denn sollten mehr als die Hälfte der Teams abwinken, wäre eine mögliche Teilnahme prompt wieder vom Tisch. „Für einige wäre das eine lange Reise. Aber das ist Budapest auch. Da würden wir schon Lösungen finden“, sagte Feichtinger. Italiens Verbands-Boss Andrea Gios wollte sich noch nicht offiziell zu den Plänen äußern.