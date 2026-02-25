Vorteilswelt
Italiens Metropole könnte Eishockeyliga bereichern

Salzburg
25.02.2026 16:00
Bulls-Manager Schlögl
Bulls-Manager Schlögl
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Modestadt Mailand will mit einem Team 2026/27 in der ICE Hockey League auflaufen. Die Liga wird Teilnahme prüfen. Salzburg-Chef Helmut Schlögl ist offen für einen Einstieg der Italiener.

Bekommt die ICE Hockey League erneut Zuwachs? Gut möglich! Denn wie durchsickerte und seitens der Liga der „Krone“ bestätigt wurde, flatterte vergangenen Mittwoch eine offizielle Bewerbung aus Mailand ins Haus. Die Modestadt, in der zuletzt die Olympischen Winterspiele über die Bühne gingen, will sich künftig mit Salzburg, Klagenfurt, Wien und Co messen. „Wir müssen abwarten und schauen, wie das Projekt aussehen könnte. Mailand wäre aber ein Standort, an dem wir sofort hingehen würden“, sprach Liga-Chef Christian Feichtinger von einer „interessanten“ Bewerbung.

Ins gleiche Horn bläst auch Bullen-Manager Helmut Schlögl. „Sehr interessant. Schon allein wegen der Stadt. Der Standort wäre mit Budapest oder Wien vergleichbar und somit für die Liga ein Gewinn. Natürlich ist das Wichtigste, dass es nachhaltig ist und Hand und Fuß hat. Ein Wackelkandidat wäre nicht das Richtige“, bezog der Tiroler klar Stellung. Denn noch sind einige Kriterien offen. Zwar heißt es aus Mailand, dass ein Stadion auf dem Messegelände für die kommenden drei Jahre gesichert sei. Ein nötiger Neubau soll aber noch nicht zu 100 Prozent zugesichert sein.

Klubname noch offen
Gleiches gilt beim Klubnamen. Wie genau der Auftritt der Italiener – die dann das dritte italienische Ligateam sein würden – aussehen soll, ist ebenfalls noch nicht fix. Am Ende hängt es aber auch an der aktuell bestehenden 13er-Liga. Denn sollten mehr als die Hälfte der Teams abwinken, wäre eine mögliche Teilnahme prompt wieder vom Tisch. „Für einige wäre das eine lange Reise. Aber das ist Budapest auch. Da würden wir schon Lösungen finden“, sagte Feichtinger. Italiens Verbands-Boss Andrea Gios wollte sich noch nicht offiziell zu den Plänen äußern.

ICE Hockey League, Mittwoch: Fehervar – RB Salzburg, Vienna Capitals – Graz, KAC – Innsbruck, Ljubljana – Bozen (alle 19.15), Vorarlberg – Pustertal (19.30). – Alps Hockey League, Mittwoch: Red Bull Juniors – Sisak (18), Bregenzerwald – Jesenice (19.30).

Salzburg
25.02.2026 16:00
Salzburg

