Mutter (41) soll eigenes Kind erstochen haben

Offenbar keine weiteren Beteiligten

Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass die 41-jährige deutsche Staatsangehörige ihrem Kind im Verlauf des 24. Februar tödliche Verletzungen zugefügt und sich anschließend selbst verletzt hat. „Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die 41-jährige Deutsche im Laufe des 24. Februar ihrem Kind tödliche Verletzungen zufügte und sich anschließend selbst verletzte“, erklärte ein Sprecher der Polizei. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen liegen laut Ermittlern bislang nicht vor.