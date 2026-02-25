Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Eisschmelze

Kaiserpinguine sterben zunehmend an Unterkühlung

Tierecke News
25.02.2026 15:39
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Klimawandel macht den Kaiserpinguin-Populationen in der Antarktis schwer zu schaffen. Obwohl die Temperaturen steigen, kommt es immer häufiger zum Erfrierungstod unter den Vögeln. 

0 Kommentare

Was zunächst einmal paradox klingt, hat etwas mit dem Wechsel des Federkleids zu tun: Während der Mauser versammeln sich die Kaiserpinguine in Gruppen. Wegen des Klimawandels stehen ihnen immer kleinere Gebiete zur Verfügung, wo sie während dieser sensiblen Zeit Schutz suchen können. 

Paradox, aber Realität: Wegen des Klimawandels erfrieren immer mehr Kaiserpinguine.
Paradox, aber Realität: Wegen des Klimawandels erfrieren immer mehr Kaiserpinguine.(Bild: kameraone)

Pinguine können während der Mauser nicht ins Wasser
Während sie einmal jährlich im Sommer ihr Gefieder wechseln, sind die Vögel für vier bis fünf Wochen nicht wasserfest. Dramatisch wird es dann, wenn das Eis unter den Tieren nachgibt und sie ins Wasser fallen. Dann sterben sie häufig an Unterkühlung im Meer.

In dieser Zeit müssen sie zudem von ihren Fettdepots zehren, bis ihr wasserdichtes Gefieder nachgewachsen ist. Während der Mauser können sie weder schwimmen noch jagen. 

Lesen Sie auch:
Der Klimawandel kennt auch in der Tierwelt kein Erbarmen: Immer mehr Kaiserpinguin-Kolonien am ...
Drama in der Antarktis
Eisschmelze: Tausende Kaiserpinguin-Küken sterben
26.04.2024

Zwischen 2022 und 2024 starben auf diese Weise 30 bis 40 Prozent der Kaiserpinguin-Population. Laut den Experten kann nur die Abkühlung des Klimas das Schicksal der Tiere verlangsamen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke News
25.02.2026 15:39
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
193.238 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.219 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
136.485 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1049 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf