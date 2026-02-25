Kaiserpinguine sterben zunehmend an Unterkühlung

Der Klimawandel macht den Kaiserpinguin-Populationen in der Antarktis schwer zu schaffen. Obwohl die Temperaturen steigen, kommt es immer häufiger zum Erfrierungstod unter den Vögeln.
Was zunächst einmal paradox klingt, hat etwas mit dem Wechsel des Federkleids zu tun: Während der Mauser versammeln sich die Kaiserpinguine in Gruppen. Wegen des Klimawandels stehen ihnen immer kleinere Gebiete zur Verfügung, wo sie während dieser sensiblen Zeit Schutz suchen können.
Pinguine können während der Mauser nicht ins Wasser
Während sie einmal jährlich im Sommer ihr Gefieder wechseln, sind die Vögel für vier bis fünf Wochen nicht wasserfest. Dramatisch wird es dann, wenn das Eis unter den Tieren nachgibt und sie ins Wasser fallen. Dann sterben sie häufig an Unterkühlung im Meer.
In dieser Zeit müssen sie zudem von ihren Fettdepots zehren, bis ihr wasserdichtes Gefieder nachgewachsen ist. Während der Mauser können sie weder schwimmen noch jagen.
Zwischen 2022 und 2024 starben auf diese Weise 30 bis 40 Prozent der Kaiserpinguin-Population. Laut den Experten kann nur die Abkühlung des Klimas das Schicksal der Tiere verlangsamen.
