Kaiserpinguine sterben zunehmend an Unterkühlung

Pinguine können während der Mauser nicht ins Wasser

Während sie einmal jährlich im Sommer ihr Gefieder wechseln, sind die Vögel für vier bis fünf Wochen nicht wasserfest. Dramatisch wird es dann, wenn das Eis unter den Tieren nachgibt und sie ins Wasser fallen. Dann sterben sie häufig an Unterkühlung im Meer.