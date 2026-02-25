Diskonter muss schon wieder Spielzeug zurückrufen

Spielsachen nicht weiter nutzen!

Alle betroffenen Produkte wurden aus den Geschäften entfernt. Die Spielsachen sollen nicht weiter benutzt werden. Eine Rückgabe ist auch ohne Rechnung möglich, der Kaufpreis wird erstattet. Die EAN-Nummern der betroffenen Artikel lauten 8713219480632 beziehungsweise 8713219521298.