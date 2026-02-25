Diskonter muss schon wieder Spielzeug zurückrufen

Ein weiterer Rückruf sorgt für Verunsicherung: Schon wieder warnt der Diskonter Woolworth vor möglicherweise mit Asbest kontaminiertem Kinderspielzeug. Betroffen sind diesmal zwei Stretch-Figuren, die aus dem Verkauf genommen wurden. Eltern werden aufgefordert, die Produkte nicht mehr zu verwenden.
Konkret handelt es sich um die Artikel „Jungle Expedition super stretch gorilla 13.5cm“ sowie „Brainboooom super stretch Raubtier 14cm“. Laut Aussendung habe der Lieferant mitgeteilt, dass es zu Kontaminationen durch Asbest im verarbeiteten Sand gekommen sein könnte.
Spielsachen nicht weiter nutzen!
Alle betroffenen Produkte wurden aus den Geschäften entfernt. Die Spielsachen sollen nicht weiter benutzt werden. Eine Rückgabe ist auch ohne Rechnung möglich, der Kaufpreis wird erstattet. Die EAN-Nummern der betroffenen Artikel lauten 8713219480632 beziehungsweise 8713219521298.
Serie an Asbest-Rückrufen
Es ist nicht der erste Rückruf dieser Art: Bereits zuvor hatte Woolworth die Produkte „Stretcherz Slammerz“ und „Stretcherz Stretch Squad Dinos“ wegen desselben Problems zurückgerufen.
Auch beim Diskonter Action waren vergleichbare Artikel betroffen. Dort wurden die Produkte „Stretch Squad dehnbare Figur 1 Stück“ sowie „Stretch Squad Figuren 4 Stück“ zurückgerufen. Diese waren seit 22. April 2024 bis vor zwei Wochen verkauft worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.