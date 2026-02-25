Vorteilswelt
Wegen Asbest-Alarm!

Diskonter muss schon wieder Spielzeug zurückrufen

Österreich
25.02.2026 15:25
Nächster Schock für Eltern: Asbest-Verdacht bei Stretch-Figuren, die von Woolworth verkauft ...
Nächster Schock für Eltern: Asbest-Verdacht bei Stretch-Figuren, die von Woolworth verkauft wurden.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein weiterer Rückruf sorgt für Verunsicherung: Schon wieder warnt der Diskonter Woolworth vor möglicherweise mit Asbest kontaminiertem Kinderspielzeug. Betroffen sind diesmal zwei Stretch-Figuren, die aus dem Verkauf genommen wurden. Eltern werden aufgefordert, die Produkte nicht mehr zu verwenden.

0 Kommentare

Konkret handelt es sich um die Artikel „Jungle Expedition super stretch gorilla 13.5cm“ sowie „Brainboooom super stretch Raubtier 14cm“. Laut Aussendung habe der Lieferant mitgeteilt, dass es zu Kontaminationen durch Asbest im verarbeiteten Sand gekommen sein könnte.

Spielsachen nicht weiter nutzen!
Alle betroffenen Produkte wurden aus den Geschäften entfernt. Die Spielsachen sollen nicht weiter benutzt werden. Eine Rückgabe ist auch ohne Rechnung möglich, der Kaufpreis wird erstattet. Die EAN-Nummern der betroffenen Artikel lauten 8713219480632 beziehungsweise 8713219521298.

Lesen Sie auch:
Asbest-Spuren in Spielsand: Die Grünen schlagen im Nationalrat Alarm.
Eltern verunsichert
Asbest in Spielsand: Grüne fordern Konsequenzen
19.02.2026
Was Sie nun tun können
Asbestalarm: Action ruft Spielzeugfigur zurück!
20.02.2026
Alarm bei Spielzeug
Woolworth ruft nächste Figur wegen Asbest zurück
23.02.2026

Serie an Asbest-Rückrufen
Es ist nicht der erste Rückruf dieser Art: Bereits zuvor hatte Woolworth die Produkte „Stretcherz Slammerz“ und „Stretcherz Stretch Squad Dinos“ wegen desselben Problems zurückgerufen.

Auch beim Diskonter Action waren vergleichbare Artikel betroffen. Dort wurden die Produkte „Stretch Squad dehnbare Figur 1 Stück“ sowie „Stretch Squad Figuren 4 Stück“ zurückgerufen. Diese waren seit 22. April 2024 bis vor zwei Wochen verkauft worden.

Österreich
25.02.2026 15:25
