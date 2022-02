Juniorenweltmeister mit Angriff aufs Weltcupticket

Vor den letzten drei Super-Gs der laufenden Europacupsaison liegt der Vorarlberger Lukas Feurstein auf Rang fünf der Gesamtwertung. Mit 156 Punkte rangiert der 20-Jährige derzeit aber nur 31 Zähler hinter dem drittplatzierten Italiener Matteo Franzoso. Eine Position in den Top-3 nach dem Saisonfinale in Andorra wäre wahrlich Gold wert - bringt sie doch ein fixes Weltcupticket für die kommende Saison. Eine Vorentscheidung könnte bereits heute und am Dienstag fallen, wenn in Oppdal (Nor) gleich zwei Rennen anstehen.