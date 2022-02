Monsterprogramm wartet auf ÖSV-Juniorenweltmeister

„Natürlich ist ein achter Platz nicht das, was man will, wenn man nach Lauf eins noch in Führung liegt“, macht Juniorenweltmeister Lukas Feurstein kein Hehl daraus, dass er sich beim Europacup-Riesentorlauf auf der Reiteralm nach seiner Halbzeitführung ein klein wenig mehr erhofft hatte. „Bei einem so kurzen Lauf und auf diesem Niveau darfst du dir aber keinen Fehler erlauben und Durchgang zwei ist mir einfach nicht so leicht von der Hand gegangen.“