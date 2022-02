ÖSV-Newcomer vergibt auf Olympiapiste große Chance

Verloren ist vor den letzten drei Saisonrennen im Kampf um einen fixen Weltcup-Startplatz für die kommende Saison aber noch gar nichts. Zwar verlor Feurstein einen Rang und ist nun in der Gesamtwertung Fünfter - auf den drittplatzierten Italiener Matteo Franzoso fehlen Lukas aber nur 31 Zähler. „So gesehen bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagt der Bregenzerwälder, für den es am Freitag von Kvitfjell direkt ins drei Autostunden entfernte Oppdal ging. Dort stehen am Montag und Dienstag gleich die nächsten beiden Super-G-Entscheidungen an, ehe am Freitag und Samstag noch zwei Riesentorläufe warten.