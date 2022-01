ÖSV-Shootingstar liefert fulminantes Renncomeback

55 Tage, also fast acht Wochen, musste der amtierende Riesentorlauf-Juniorenweltmeister Lukas Feurstein pausieren, nachdem er sich bei einem Abflug in Zinal an beiden Schienbeinköpfen verletzt hatte. Dass sich der 20-jährige Vorarlberger, der mit drei Topplätzen einen sensationellen Saisonstart hingelegt hatte, aber auch von solchen Rückschlägen nicht stoppen lässt, bewies er am Donnerstag bei seinem ersten Renneinsatz seit 3. Dezember