Aufregendes „Gsindl“ | Und die SPÖ?

Und die SPÖ? Conny Bischofberger verweist in ihrer Kolumne auf den „herben Charme“ der Landeshauptfrau, wenn sie schreibt: „Ich erinnere mich, dass sie den “Krone„-Fotografen einmal scherzhaft ,Burli´ nannte und auch sonst in ihrer privaten Wortwahl nicht zimperlich war.“ Die Kolumnistin hat den österreichischen Schimpfwörter-Experten Prof. Rudolf Muhr um eine Einschätzung von „Gsindl“ gefragt. Als Auskunft bekam sie, dass der Ausdruck von „Gesinde“ stammt, „das waren jene armen Schweine, die auf den Höfen gerackert haben und verdächtigt wurden, Diebe zu sein, hinterfotzig und niederträchtig, man vertraute ihnen nicht.“ Deshalb sei es eine erhebliche Missachtung und Respektlosigkeit, eine Gruppe als „Gsindl“ zu bezeichnen. Bischofbergers Resümee daher: Diese Missachtung zwischen ÖVP und SPÖ ziehe sich schon seit der Zwischenkriegszeit durch und wurde während der großen Koalitionen dadurch gedämpft, dass sich „Rote“ und „Schwarze“ die Republik aufteilten. „Gsindl“ zeige, wie tief die Gräben wieder und noch immer seien. Und schließlich fragt sich Bischofberger: „Was ist eigentlich das Schimpfwort der SPÖ für die ÖVP?“ Ja, da sind wir wieder einmal bei dem einen oder der anderen Leserin, der/die sich fragt, was eigentlich die SPÖ da so alles an Schimpf und Schande für die ÖVP absondert. Bloß hatte die Öffentlichkeit bisher keinen Einblick in deren interne Kommunikation. Aber, wer weiß - das werden wir vielleicht auch noch erfahren.