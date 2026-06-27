Grauslichkeiten, die vor Gästen versteckt bleiben

Diese Wahl haben wir Gäste bisher nicht.

Wir wollen sie aber, wie eine Umfrage im Auftrag der „Krone“ bewies: Vier von fünf Österreichern verlangen eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung.

Nun wurde in der ÖVP nach langem Ringen ein Kompromiss gefunden. Wir berichten heute darüber. Ein entscheidendes Schlagwort dabei: Man setzt auf „Freiwilligkeit“.