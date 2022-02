Ärger wegen Musk-Tweets: Tesla erhält Vorladung

Dabei geht es um einen Tweet vom 6. November, in dem Musk die Veräußerung von zehn Prozent seiner Anteile in Aussicht gestellt und dies an den Ausgang einer Twitter-Abstimmung über diese Frage geknüpft hatte. Er werde sich an das Ergebnis der Abstimmung halten, egal wie es ausfalle, versicherte Musk. 57,9 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten schließlich für den Aktienverkauf. Das Paket war zu dem Zeitpunkt rund 21 Milliarden Dollar wert, seit der Umfrage hat die Aktien an der Börse allerdings fast ein Viertel an Wert verloren.