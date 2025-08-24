Fünf Verletzte nach Seriencrash auf Bundesstraße

Noch steht nicht fest, warum die 63-Jährige gegen 15.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 100 bei Greifenburg über die Fahrbahnmitte kam. Dort touchierte sie seitlich einen entgegenkommenden Pkw. „In der Folge verlor der 39-jährige Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad um die eigene Achse und kollidierte dabei mit einem 55-jährigen Motorradfahrer“, berichtet die Polizei.