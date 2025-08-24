Vorteilswelt
Helikopter im Einsatz

Fünf Verletzte nach Seriencrash auf Bundesstraße

Kärnten
24.08.2025 21:43
Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 7 stand im Einsatz (Symbolbild).
Auch der Rettungshubschrauber Christophorus 7 stand im Einsatz (Symbolbild).

Aus einem Fahrfehler einer 63-jährigen Lenkerin am Sonntagnachmittag bei Greifenburg (Kärnten) entstand eine regelrechte Unfallserie, die insgesamt fünf Verletzte forderte. 

Noch steht nicht fest, warum die 63-Jährige gegen 15.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 100 bei Greifenburg über die Fahrbahnmitte kam. Dort touchierte sie seitlich einen entgegenkommenden Pkw. „In der Folge verlor der 39-jährige Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad um die eigene Achse und kollidierte dabei mit einem 55-jährigen Motorradfahrer“, berichtet die Polizei.

Dieser wird durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert, auch der 39-Jährige kommt von der Fahrbahn ab und landet im selben Straßengraben auf dem Dach. Die Frau selbst brachte ihr Fahrzeug noch auf der Fahrbahn der B 100 zum Stehen.

Nur Unfallauslöserin blieb unverletzt
„Nach der Erstversorgung der Verletzten an der Unfallstelle wurde der 55-jährige Motorradlenker von der Rettung ins KH Spittal/Drau gebracht, der 39-jährige Pkw-Lenker und sein fünfjähriger Mitfahrer ins KH Lienz eingeliefert“, beschreibt die Polizei den Rettungseinsatz. „Zwei weitere Insassen des 39-Jährigen wurden vom Rettungshubschrauber ‚Christophorus 7‘ ins KH Lienz geflogen.“

Die 63-Jährige blieb als einzige der Beteiligten unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die B 100 vollständig für den Verkehr gesperrt. „Im Einsatz standen die Feuerwehren Greifenburg und Hauzendorf mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber ‚Christophorus 7‘“, so die Polizei.

Kärntner Krone
