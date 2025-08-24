Gamescom verzeichnet kräftiges Besucherplus

Knapp 1600 Aussteller – so viele wie noch nie!

Bei der Gamescom präsentierten sich mehr als 1568 Aussteller aus 72 Ländern, im Vorjahr waren es 1462 aus 64 Ländern. Viele Games-Firmen zeigten neue Action-, Rollen- und Sport-Spiele. Darunter war Ubisoft, das sein neues Spiel „Anno 117: Pax Romana“ präsentierte, das in der Antike spielt und damit eine andere Version des Strategie-Klassikers „Anno 1800“ ist.