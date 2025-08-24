„Hatte das Gefühl, schutzlos ausgeliefert zu sein“

Im großen Interview mit Conny Bischofberger (zu lesen bei Krone+) geht es um Trump, Putin, die Ukraine und auch um Mangotts Analysen. „Ich habe gedacht, dass sich der Ukraine-Konflikt auf den Donbass beschränken würde. Dass Russland die Fehlentscheidung treffen würde, eine Vollinvasion gegen die Ukraine zu starten, in der Hoffnung, ihn rasch zu gewinnen, hätte ich nicht für möglich gehalten“ – was Mangott als seinen größten Irrtum bezeichnet. Es falle ihm aber nicht schwer, das zuzugeben.