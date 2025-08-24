Zwei Verletzte bei Unfällen mit E-Bike und Moped

E-Bike-Abfahrt auf Forststraße endet mit schweren Verletzungen

Schwer verletzt wurde rund vier Stunden später der 55-jährige Deutsche, der mit seinem E-Bike auf dem Eschachweg in Schladming talwärts unterwegs war. Er kam aus bisher unbekannten Gründen zu Sturz und blieb auf der Forststraße liegen. Lenker und Insassen nachkommender Fahrzeuge leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Schwerverletzte wurde schließlich von der Bergrettung und der Rettungshubschrauber-Crew ins LKH Schwarzach (Salzburg) gebracht.