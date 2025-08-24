Zwei Verletzte bei Unfällen mit E-Bike und Moped

Zu zwei schweren Zweiradunfällen ist es am Sonntag in der Steiermark gekommen. In Schladming stürzte ein 55-jähriger Deutscher mit seinem E-Bike und verletzte sich schwer. In Anger kollidierte eine Mopedlenkerin (15) mit dem Pkw eines 88-Jährigen.
Die junge Weizerin war gegen 10.15 Uhr auf der Gemeindestraße von Oberfeistritz kommend unterwegs, der Senior aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf der querenden Landesstraße L72. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Zwar konnte die Mopedlenkerin einen Sturz abwenden, sie wurde jedoch unbestimmten Grades am Fuß verletzt. Der Autolenker kam ohne Verletzungen davon. Er gab an, das Mädchen nicht gesehen zu haben.
E-Bike-Abfahrt auf Forststraße endet mit schweren Verletzungen
Schwer verletzt wurde rund vier Stunden später der 55-jährige Deutsche, der mit seinem E-Bike auf dem Eschachweg in Schladming talwärts unterwegs war. Er kam aus bisher unbekannten Gründen zu Sturz und blieb auf der Forststraße liegen. Lenker und Insassen nachkommender Fahrzeuge leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Schwerverletzte wurde schließlich von der Bergrettung und der Rettungshubschrauber-Crew ins LKH Schwarzach (Salzburg) gebracht.
