In Weltrekordzeit dreimal auf den Mount Everest

Nächste Challenge steht schon an

Während des schier unfassbaren Unterfangens, zu dem teils heftige Regenfälle dazugekommen waren, konnte der Weltrekordler auf zahlreiche Unterstützung zählen. Viele bekannte Gesichter begleiteten Riese auf seinen Runden. „Ich hätte nicht erwartet, dass es so viele sein werden“, freute er sich. Wer glaubt, jetzt steht eine Pause für Riese an, täuscht sich. Schon nächste Woche bricht er in die Pyrenäen zu einem Rennen über verschiedene Pässe und Pfade auf.