Feuerwehr rückte zu Alarm in einem Gasspeicher aus

Zu einem Brandmeldealarm im Erdgasspeicher Haidach in Straßwalchen (Salzburg) rückten am Sonntagvormittag 20 Einsatzkräfte inklusive Atemschutztrupp aus. Vor Ort bemerkten die Floriani tatsächlich Rauch in einem Technikraum. Dieser kam allerdings von einem technischen Gebrechen.