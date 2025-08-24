Feuerwehr rückte zu Alarm in einem Gasspeicher aus

Oscar-Flair und viel Glamour bei Gala in Salzburg
Zu einem Brandmeldealarm im Erdgasspeicher Haidach in Straßwalchen (Salzburg) rückten am Sonntagvormittag 20 Einsatzkräfte inklusive Atemschutztrupp aus. Vor Ort bemerkten die Floriani tatsächlich Rauch in einem Technikraum. Dieser kam allerdings von einem technischen Gebrechen.
Nach der Alarmierung mittels Sirene, Pager und SMS am Sonntag um 7.55 Uhr rückte der Löschzug Haidach der Freiwilligen Feuerwehr Straßwalchen zum Erdgasspeicher aus.
Ausgelöst wurde der Brandmelder durch den Rauch eines technischen Geräts. Gebrannt hatte es im Speicher nicht.
