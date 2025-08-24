Tiroler (73) tappte in Bitcoin-Falle von Betrüger

Wieder ein Online-Betrug in Tirol! Dieses Mal wurde ein 73-Jähriger Opfer eines bislang unbekannten Betrügers. Der Täter versprach ihm gewinnbringende Geldanlagemöglichkeiten. Stattdessen verlor er Zehntausende Euro.
Der 73-Jährige aus dem Bezirk Kufstein wurde im Herbst des Vorjahres bei einem Messenger-Dienst von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert. Dieser bot ihm gewinnbringende Geldanlagemöglichkeiten an.
Der Senior ging auf das Angebot ein und überwies mehrere Male auf deutsche, österreichische und litauische Konten sowie auf ein Bitcoin-Konto. Insgesamt verlor der Mann auf diese Art und Weise mehrere Zehntausend Euro.
„Eine Auszahlung des angeblichen Gewinnes wurde von dem unbekannten Täter aus fadenscheinigen Gründen hinausgezögert“, so die Polizei.
