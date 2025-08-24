Auto prallt gegen Hausmauer – Fahrerin unverletzt

Schrecksekunden in Abtenau (Salzburg): Am Samstag kam eine Autofahrerin im Ortsteil Au von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und krachte gegen die Mauer eines Wohnblocks. Verletzt wurde niemand, doch am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Die Feuerwehr musste mit Kran und Hubzug bergen.