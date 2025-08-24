Vorteilswelt
In Abtenau

Auto prallt gegen Hausmauer – Fahrerin unverletzt

Salzburg
24.08.2025 21:30
Das Auto wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.
Das Auto wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.(Bild: FF Abtenau)

Schrecksekunden in Abtenau (Salzburg): Am Samstag kam eine Autofahrerin im Ortsteil Au von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und krachte gegen die Mauer eines Wohnblocks. Verletzt wurde niemand, doch am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. Die Feuerwehr musste mit Kran und Hubzug bergen.

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Abtenau zu einer Fahrzeugbergung im Ortsteil Au alarmiert. Eine Lenkerin hatte aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren, kam von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter.

Mittels Hubkran barg die Feuerwehr den Pkw.
Mittels Hubkran barg die Feuerwehr den Pkw.(Bild: FF Abtenau)

Das Auto prallte schließlich gegen die Hausmauer eines Wohnblocks. Während die Frau unverletzt blieb, erlitt ihr Fahrzeug massive Schäden. Die Feuerwehr rückte mit 21 Kräften an. Einsatzleiter Peter Bachler leitete die Arbeiten.

Mit Kran und Hubzug wurde das Fahrzeug geborgen, um den Pkw möglichst schonend zu sichern. Auch die Polizei war im Einsatz. Um 13.15 Uhr konnte die Bergung abgeschlossen und der Einsatz beendet werden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
