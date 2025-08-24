Ukrainische Soldaten erzielten Geländegewinne

Selenskyj: Müssen nicht über Waffeneinsatz mit USA reden

Wie berichtet, ist derzeit ein US-Verbot für den Einsatz weitreichender amerikanischer Waffen gegen Ziele in Russland in Diskussion. „Wir setzen unsere im Inland hergestellten Langstreckenwaffen ein. In letzter Zeit haben wir solche Dinge nicht mit den USA diskutiert, das war mal früher“, sagte Selenskyj nun. Das Wall Street Journal hatte unter Berufung auf US-Beamtinnen und -beamte berichtet, dass das Pentagon seit Monaten den Einsatz von Raketen mit größerer Reichweiten blockiere.

Unter Präsident Joe Biden hatten die USA der Ukraine im vergangenen Jahr Angriffe mit weitreichenden Waffen gegen militärische Objekte in Russland erlaubt. Trump hatte vergangene Woche gepostet, es sei sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasors anzugreifen.