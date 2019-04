Das darf Tesla-Chef Elon Musk nicht mehr twittern

Vereinbart wurde, dass Musk keine Informationen mehr eigenmächtig in schriftlicher Form verbreiten darf, die den Aktienkurs von Tesla beeinflussen könnten. Das betrifft etwa Äußerungen zu Finanzen, Produktionszielen, Übernahmen und Fusionen - kurz: so ziemlich alle aus Sicht von Börsianern wichtigen Themen. Jegliche Kommunikation diesbezüglich soll sich Musk im Voraus von einem in Wertpapierfragen erfahrenen Anwalt genehmigen lassen.