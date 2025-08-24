Wie gefährlich ist dieses Software-Unternehmen?

Palantir ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Analyse großer Datenmengen und Prognosen spezialisiert hat. Es sammelt Informationen mit KI in Echtzeit, um etwa Terror abzuwehren und Kriminalität zu bekämpfen. Die bekannteste Software für staatliche Institutionen heißt Gotham, nach der fiktiven Batman-Stadt.