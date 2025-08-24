Vorteilswelt
Peter Thiels Palantir

Wie gefährlich ist dieses Software-Unternehmen?

Wirtschaft
24.08.2025 17:36
Palantir-Gründer Peter Thiel mit Geldscheinen auf einer Bitcoin-Konferenz 2022
Palantir-Gründer Peter Thiel mit Geldscheinen auf einer Bitcoin-Konferenz 2022

Palantir ist in aller Munde. Doch wie funktioniert die Spionage-Software von Tech-Guru und Trump-Fan Thiel? Über Chancen im Kampf gegen den Terror, die Risiken und den virtuellen Blick durch die Glaskugel, der Schatten auf unsere Freiheitsrechte wirft.

Palantir ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Analyse großer Datenmengen und Prognosen spezialisiert hat. Es sammelt Informationen mit KI in Echtzeit, um etwa Terror abzuwehren und Kriminalität zu bekämpfen. Die bekannteste Software für staatliche Institutionen heißt Gotham, nach der fiktiven Batman-Stadt.

Folgen Sie uns auf