Wie gefährlich ist dieses Software-Unternehmen?

Gamescom verzeichnet kräftiges Besucherplus
Großes Gedränge
Palantir ist in aller Munde. Doch wie funktioniert die Spionage-Software von Tech-Guru und Trump-Fan Thiel? Über Chancen im Kampf gegen den Terror, die Risiken und den virtuellen Blick durch die Glaskugel, der Schatten auf unsere Freiheitsrechte wirft.
Palantir ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Analyse großer Datenmengen und Prognosen spezialisiert hat. Es sammelt Informationen mit KI in Echtzeit, um etwa Terror abzuwehren und Kriminalität zu bekämpfen. Die bekannteste Software für staatliche Institutionen heißt Gotham, nach der fiktiven Batman-Stadt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.