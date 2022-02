Eine Milliarde Euro für Glasfaserleitungen am Land

Um den steigenden Anforderungen an eine schnelle Internet-Verbindung gerecht zu werden, will die private österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG), eine Tochter der Allianz, in den nächsten vier Jahren knapp eine Milliarde Euro (928,7 Millionen Euro) in den Glasfaserausbau in Österreich stecken. Bis 2030 sollen eine Million Haushalte und Unternehmen versorgt sein.