Glasfaserausbau: Firma schmeißt wegen Behörden hin

Das Posting wurde, um beruflichen Konsequenzen vorzubeugen, anonym verfasst, zeugt aber von Sachkenntnis und liest sich authentisch. Der Tiefbauunternehmer scheint beim geplanten Glasfaserausbau in einer Gemeinde in Brandenburg mit weniger als 10.000 Einwohnern an den Auflagen und Einwänden der Behörden verzweifelt zu sein.