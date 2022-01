Breitbandinitiative: Glasfasernetz wird ausgebaut

Die Breitbandinitiative in Kärnten wird fortgesetzt. Sieben weitere Gemeinden werden an das Glasfasernetz angeschlossen. Und das, obwohl das Interesse am superschnellen Internet nicht übermäßig hoch ist. Im Görtschitztal hat sich erst jeder dritte Haushalt oder Betrieb für einen Anschluss angemeldet.