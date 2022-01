Neue App macht Datennutzung von Uber transparenter

Eine neue Datenschutzübersicht in der App des US-Fahrdienstleisters Uber soll den Umgang des Unternehmens mit gesammelten Kunden- und Mitarbeiterdaten nach außen hin transparenter machen. In der Anwendung können Fahrer, Fahrgäste und Kuriere Informationen über ihre eigenen Daten einsehen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Künftig werde es möglich sein, zu erfahren, welche Daten von Uber erfasst und wie sie verarbeitet würden, hieß es in einer Aussendung.