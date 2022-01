Japanischer Kamikaze bremste ÖSV-Hoffnungen aus

Nach der Quali für den ersten von zwei Skicross-Europacuprennen am Lenk im Berner Oberland (Sz) deutete am Donnerstag alles darauf hin, dass Mathias Graf seinen Siegeszug fortsetzen und seinen vierten Erfolg in Serie landen könnte. Schließlich war der 25-Jährige erneut um eine halbe Sekunde schneller als die Konkurrenz. Dieser Eindruck verstärkte sich, nachdem der Kästle-Pilot auch sein Achtelfinale in souveräner Manier gewinnen konnte. Umso überraschender dann das vorzeitige Aus im Viertelfinale.