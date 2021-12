Sensationssieger Graf baute sich eigenes Reich

„Während seiner aktiven Zeit als Skicrosser hat sich mein Bruder Bernhard eine Startbox gebaut“, verrät der Dornbirner. „Nun haben wir gemeinsam überlegt, wo wir die aufstellen und Startsektionen trainieren können.“ An dieser Stelle kam Grafs Papa Richard ins Spiel. „Er kennt viele Leute am Bödele und hat nachgefragt, ob man uns unterstützen würde“, erzählt der 25-Jährige. Was der Fall war!