ÖSV-Quereinsteiger macht den Sieg-Hattrick perfekt

Er kam, sah und siegt mittlerweile fast nach Belieben! Der Vorarlberger Mathias Graf, der erst vor der Saison von den Alpinen zu den Skicrossern gewechselt war, schlug auf der steirischen Reiteralm innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal zu und feierte damit seinen dritten Sieg in Serie. Ebenfalls stark: Die 20-jährige Vorarlbergerin Sonja Gigler, die nach Rang drei am Freitag am Samstag auf Platz zwei fuhr.