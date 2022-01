ÖSV-Skicrosser fährt derzeit in einer eigenen Liga

Nichts und niemand scheint Mathias Graf im Skicross-Europacup aktuell stoppen zu können. Am Samstag fuhr der 25-Jährige Dornbirner zum zweiten Triumph innerhalb von 24 Stunden - der bereits dritte Sieg in Serie. „Derzeit passt bei Mathias einfach sehr vieles zusammen“, zeigt sich ÖSV-Trainer Marzel Renn von seinem Schützling angetan. „Man kann sagen, dass er momentan im Europacup in seiner eigenen Liga fährt.“