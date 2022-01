Muskelkrämpfe: Dion sagt Nordamerika-Konzerte ab

Wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme hat die kanadische Sängerin Céline Dion („My Heart Will Go On“) einen Teil ihrer Welttournee abgesagt. „Ich habe wirklich gehofft, dass ich jetzt wieder fit bin, aber ich muss wohl einfach geduldiger sein“, so die 53-Jährige in einem am Samstag auf Instagram veröffentlichten Posting.