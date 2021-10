Auftritte abgesagt: Sorge um Sängerin Celine Dion

Die Sängerin Céline Dion hat wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte in Las Vegas abgesagt. „Schwere und anhaltenden Muskelkrämpfe“ würden die Sängerin daran hindern, auf der Bühne zu stehen, hieß es am Dienstag auf der Webseite des Stars. Sie würde von ihrem Ärzteteam behandelt, sei aber derzeit nicht in der Lage, an den Proben für die geplante Show teilzunehmen.