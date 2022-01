Krankenhäuser: Schutz durch tägliche Antigentests

Für die Mitarbeiter in der Landesverwaltung begann der Dienstantritt am Montag in den allermeisten Fällen mit einem Antigentest. Zum Einsatz kommt vielfach eine Head-App, die im Vorjahr für Betriebe konzipiert wurde. Speziell geschulte Mitarbeiter fungieren als Tester für Kollegen und stellen Zertifikate aus. In der Landesverwaltung übernehmen rund 130 Personen diese Aufgabe.