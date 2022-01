Covid-Fälle erneut stark gestiegen im Burgenland

Auch Sieben-Tages-Inzidenz geht weiter nach oben

Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landes stieg währenddessen auf 338,80. Übertroffen wird er in Neusiedl am See mit 343,33, gefolgt von der Landeshauptstadt mit 335,00. Am besten stellt sich die Lage derzeit in Jennersdorf mit 135,29 dar.