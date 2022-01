Grüner Pass erkennt dritte Impfung nicht an

Schriftliche Überprüfungsanfrage an AGES

Eine vierte Dosis will die junge Eisenstädterin aus verständlichen Gründen vermeiden. Die Pressestelle der AGES empfiehlt, in solchen Fällen über die Website der Agentur das Serviceportal zum Grünen Pass auszufüllen, um eine Überprüfung einzuleiten. Für die elektronischen Buchungssysteme sei zudem das Gesundheitsministerium zuständig.