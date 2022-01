Güssing: SPÖ-Bürgermeister Knor tritt wieder an

Zubauten für Feuerwehrhäuser

So soll in den kommenden Wochen die Sanierung des Rathauses abgeschlossen sein. Mit der Errichtung einer neuen Volksschule, allgemeinen Sonderschule und der Musikschule werde das Bildungszentrum Güssing komplettiert. Weitere Projekte sind Zubauten bei den Feuerwehrhäusern in Güssing und in Steingraben sowie die Sanierung der Haustechnik der Mittelschule. Die Hauptstraße soll in naher Zukunft ebenfalls saniert und ausgebaut werden. In Langzeil wird die Erneuerung der Ortsdurchfahrt fortgesetzt.