Qualcomm will Intel aus Windows-PCs verdrängen

Nachdem Apple bei seinen Mac-Computern den Umstieg auf Prozessoren aus eigener Entwicklung auf Basis von ARM-Technologie einleitete, will Qualcomm nun auch den Markt für Windows-PCs in diese Richtung treiben. „Der Übergang zu ARM-Technologie ist unausweichlich“, sagte Qualcomm-Chef Cristiano Amon auf der Technik-Messe CES in Las Vegas.