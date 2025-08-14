Österreich stöhnt bei 35 Grad, Unwetter ziehen auf

Auch wenn die 35-Grad-Marke nur selten geknackt wurde – geschwitzt wurde in Österreich überall. In allen Bundesländern kletterten die Temperaturen deutlich über 30 Grad. Und die Hitzewelle geht weiter: Freitag und Samstag werden wieder brütend heiß. Erst am Sonntag bringt eine kleine Abkühlung etwas Erleichterung – sommerlich bleibt es aber weiterhin.