Die Aufstellung: So startet Austria gegen Ostrava!

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Austria-Trainer Stephan Helm beim Conference-League-Duell mit Banik Ostrava den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Die Austria kämpft früh in dieser Saison gegen den Negativlauf. National noch sieglos soll auf dem internationalen Parkett der Turnaround gelingen. In der Conference League wird der Sprung ins Playoff angepeilt, im Heimspiel gegen Banik Ostrava wollen die Wiener heute das 3:4 aus dem Hinspiel drehen und laut Sportdirektor Manuel Ortlechner ihr „wahres Gesicht zeigen“.
