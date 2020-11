ARM vs. x86: Apple stellt Weichen am Chipmarkt neu

Zumeist luftgekühlte x86-Chips wie Intels Core-i- und AMDs Ryzen-CPUs findet man in gängigen Laptops, Desktop-Computern, in Servern oder auch Spielkonsolen - PS4, PS5, Xbox One und Series X. ARM-Prozessoren findet man - meist passiv gekühlt - in Handys, Tablets, intelligenten Uhren, Lautsprechern, Kleinstcomputern wie dem Raspberry Pi sowie - da kommt der ARM-Chip von Nvidia - der Mobilkonsole Nintendo Switch. Oder auch in Servern, im iPhone und dem iPad.