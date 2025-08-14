Vorteilswelt
Serie in Wels

Brandstifter sind zwischen 10 und 15 Jahre alt

Oberösterreich
14.08.2025 18:49
Nachdem eine Mülltonne in der Eibenstraße angezündet worden war, kam die Polizei auf die Spur ...
Nachdem eine Mülltonne in der Eibenstraße angezündet worden war, kam die Polizei auf die Spur der Kinder.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

So jung und schon so viel kriminelle Energie. In Wels wurden nun insgesamt elf junge Burschen angezeigt, weil sie im großen Stil Müllcontainer, und Zeitungsständer angezündet und Feuerlöscher versprüht hatten. Das Alter der Täter schockt: Sie sind zwischen zehn und 15 Jahre alt.

Nachdem bei einem Einsatz wegen eines Müllcontainerbrandes am 14. April in der Eibenstraße in Wels mehrere Unmündige angetroffen und damit in Verbindung gebracht werden konnten, wurden in der Folge durch umfangreiche Ermittlungen mehrere Straftaten aufgeklärt.

Haupttäter 12 und 13 Jahre
Die beiden Haupttäter sind noch sehr jung:  Ein 12-jähriger Kosovare ist in acht Fällen geständig, Müllcontainer und Zeitungsständer angezündet zu haben, wobei bei diesen Straftaten unterschiedliche Freunden dabei waren. Ein 13-jähriger Afghane ist wegen vier Fällen von Anzünden von Müllcontainern und Versprühen von Feuerlöschern geständig, wobei er diese ebenfalls im Beisein von Freunden beging.

15 Straftaten und 11 Verdächtige
Insgesamt wurden durch die Unmündigen 15 Straftaten im Zeitraum von November 2024 bis April 2025 verübt. Außerdem konnte durch die Angaben des 12-Jährigen eine versuchte Brandstiftung vom 10. Februar geklärt werden. Insgesamt wurden sieben Unmündige (zwischen zehn und 13 Jahre) und vier Jugendliche (14-15 Jahre alt) angezeigt.

