Brandstifter sind zwischen 10 und 15 Jahre alt

Haupttäter 12 und 13 Jahre

Die beiden Haupttäter sind noch sehr jung: Ein 12-jähriger Kosovare ist in acht Fällen geständig, Müllcontainer und Zeitungsständer angezündet zu haben, wobei bei diesen Straftaten unterschiedliche Freunden dabei waren. Ein 13-jähriger Afghane ist wegen vier Fällen von Anzünden von Müllcontainern und Versprühen von Feuerlöschern geständig, wobei er diese ebenfalls im Beisein von Freunden beging.