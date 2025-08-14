Frankreich: Erneut tödlicher Vorfall bei Stierlauf

Tödlicher Zusammenstoß auch vor einem Monat

Vor einem Monat erst war in der südfranzösischen Gemeinde Générac ebenfalls ein Zuschauer bei einer Abrivado von einem der Tiere tödlich verletzt worden. Die Gemeinde hatte Zuschauende danach zu größter Vorsicht und der Einhaltung der Sicherheitsregeln aufgerufen. Man solle hinter den vorgesehenen Schutzzäunen bleiben.

Umstrittene Tradition

In bestimmten Regionen in Südfrankreich sind Vorführungen mit Stieren sowie die Stierkampftradition weiterhin lebendig, zugleich aber umstritten. Für viele geht es um ein Nationalsymbol und Kunst. Gegner des Brauchtums halten die Kämpfe für brutale Tierquälerei, die die Stiere oft nicht überlebten. Bei einem Teil der Spektakel aber werden die Tiere am Ende nicht getötet. Erlaubt sind Stierkämpfe in Frankreich nur noch in bestimmten Landstrichen, in denen sie als Teil des Kulturerbes angesehen werden.