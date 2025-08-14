Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Dundee Utd

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapids Trainer Peter Stöger beim Conference-League-Duell mit Dundee United den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Nach dem mageren 2:2 im Hinspiel muss der SK Rapid in der Conference-League-Qualifikation in Schottland reüssieren. Dundee United empfängt die Wiener im Tannadice Park, der Sieger spielt in der kommenden Woche im Playoff. „Da wird noch viel körperliche Arbeit auf uns zukommen“, sagte Trainer Peter Stöger. „Es wird ein richtiger Fight.“ Ein Ausscheiden wäre für Rapid ein Betriebsunfall mit unvorhersehbaren Folgen.
„Die Schotten haben gezeigt, dass sie sehr effizient sein können!“
Im Hinspiel hatte Rapid in der vergangenen Woche im Allianz Stadion zwar dominiert, jedoch zu wenig aus den eigenen Möglichkeiten gemacht. Gleichzeitig kassierten die Grün-Weißen gegen defensiv eingestellte, aber lästige Schotten zwei Gegentore. „Die Schotten haben gezeigt, dass sie sehr effizient sein und aus relativ wenig viel machen können“, rekapitulierte Stöger das Spiel. „Ich hätte die Partie gern 3:1 zu Hause gewonnen, aber vielleicht ist es auch okay zu wissen, du musst alles abrufen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.