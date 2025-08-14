Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Dundee Utd

„Die Schotten haben gezeigt, dass sie sehr effizient sein können!“

Im Hinspiel hatte Rapid in der vergangenen Woche im Allianz Stadion zwar dominiert, jedoch zu wenig aus den eigenen Möglichkeiten gemacht. Gleichzeitig kassierten die Grün-Weißen gegen defensiv eingestellte, aber lästige Schotten zwei Gegentore. „Die Schotten haben gezeigt, dass sie sehr effizient sein und aus relativ wenig viel machen können“, rekapitulierte Stöger das Spiel. „Ich hätte die Partie gern 3:1 zu Hause gewonnen, aber vielleicht ist es auch okay zu wissen, du musst alles abrufen.“