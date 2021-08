Das ist Intels Geheimwaffe gegen AMD und Apple

Der US-Halbleiterriese Intel will noch heuer eine Chip-Generation auf den Markt bringen, die weit weniger Strom verbraucht als der Vorläufer. Zuerst sollen die neuen Prozessoren der 12. Generation („Alder Lake“) in Desktop-PCs und Laptops für private Nutzer kommen, kündigte der kalifornische Konzern auf seinem „Architecture Day 2021“ an.